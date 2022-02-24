24 Şubat 2022, Perşembe
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Bakan Süleyman Soylu'dan Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'e "Gülistan Doku" yanıtı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM'deki CHP ve İYİ Parti'nin bu haftaki grup toplantılarında Genel Başkanlar Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'in 5 Ocak 2020'de Gülistan Doku'nun kaybolması olayı üzerinden devleti "olayı sonuçlandırmamakla" suçlayan sözlerine yanıt verdi. Bakan Soylu, "Gülistan Doku'nun 261 gün süren söz konusu arama çalışmalarına; 97 su altı ve su üstü kurtarma ekibi, 545 personel, 101 araç, 45 bot, 14 row, 6 drone, 7 sonar, 3 köpekli arama ekibi katılmıştır. Gülistan Doku'nun ailesinin yapılan çalışmalarla alakalı bilgilendirilmediğine dair yapılan açıklamalar da tamamen yalandır." dedi.