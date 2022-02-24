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Bakan Süleyman Soylu'dan Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'e "Gülistan Doku" yanıtı

DHA
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Giriş: 24.02.2022 09:19
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM'deki CHP ve İYİ Parti'nin bu haftaki grup toplantılarında Genel Başkanlar Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'in 5 Ocak 2020'de Gülistan Doku'nun kaybolması olayı üzerinden devleti "olayı sonuçlandırmamakla" suçlayan sözlerine yanıt verdi. Bakan Soylu, "Gülistan Doku'nun 261 gün süren söz konusu arama çalışmalarına; 97 su altı ve su üstü kurtarma ekibi, 545 personel, 101 araç, 45 bot, 14 row, 6 drone, 7 sonar, 3 köpekli arama ekibi katılmıştır. Gülistan Doku'nun ailesinin yapılan çalışmalarla alakalı bilgilendirilmediğine dair yapılan açıklamalar da tamamen yalandır." dedi.
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