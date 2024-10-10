Bakan Şimşek'ten Katar ve Kuveyt çıkarması!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek resmi ziyaret gerçekleştirdirdiği Katar ve Kuveyt'te önemli temaslarda bulundu. Bakan Şimşek'in programı Katar'daki görüşmelerle devam etti.

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