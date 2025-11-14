Bakan Murat Kurum Adıyaman'da açıkladı: "Yıl sonuna kadar 453 bin konut teslim edilecek"

Deprem bölgesi Adıyaman'da açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yıl sonuna kadar 453 bin konutun teslim edileceğini söyledi. Bakan Kurum, 'Asrın inşası devam ediyor.' derken, Adıyaman'da ise 43 bin konutun teslim edileceğini belirtti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN