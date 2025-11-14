14 Kasım 2025, Cuma

Haberler Gündem Videoları Bakan Murat Kurum Adıyaman'da açıkladı: "Yıl sonuna kadar 453 bin konut teslim edilecek"
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.11.2025 16:35
Deprem bölgesi Adıyaman'da açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yıl sonuna kadar 453 bin konutun teslim edileceğini söyledi. Bakan Kurum, 'Asrın inşası devam ediyor.' derken, Adıyaman'da ise 43 bin konutun teslim edileceğini belirtti.
