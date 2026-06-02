Toprağa gömülü kompresör tankında 20 silah ele geçirildi

Tuzla'da, yasa dışı silah ticareti yaptığı belirlenen bir kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yakın takibe alındı, şüpheli hakkında geniş kapsamlı çalışma başlatıldı. Yürütülen saha çalışmaları kapsamında kimliği belirlenen S.A.(28), Anadolu Mahallesi'nde "işletme" olarak faaliyet gösteren bir iş yerine düzenlenen operasyonda yakalandı. Yapılan incelemelerde, konteynerda ve boş alanda toprağa gömülü olan kompresör tankı içerisinde silahların olduğu tespit edildi. Söz konusu iş yerinde ve şahsa ait araçta yapılan aramalarda 20 tabanca, 31 kabze, 15 silah namlusu ve muhtelif sayıda silah parçası ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.