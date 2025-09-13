13 Eylül 2025, Cumartesi

Haberler Gündem Videoları Bakan Göktaş: “Kadına yönelik şiddete sıfır tolerans”
Giriş: 13.09.2025 20:39
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Nevşehir’de katıldığı programlarda kadına yönelik şiddetle mücadelede yürütülen çalışmaları anlattı. Göktaş, 6,7 milyon kişiye verilen eğitim ve seminerlerle farkındalığı artırdıklarını belirterek, “Şiddet önleme faaliyetlerimizi güçlendiriyor, kararlılık ve süreklilikle mücadelemizi sürdürüyoruz” dedi. Bakan, 85 ŞÖNİM, 432 Şiddetle Mücadele İrtibat Noktası ve 112 kadın konukevi ile mağdurlara destek verildiğini de vurguladı. TÜBİTAK destekli projelerle şiddet uygulayanlara yönelik psikososyal müdahale modelleri geliştirdiklerini aktaran Göktaş, yeni eylem planının bilimsel temelli ve katılımcı bir vizyonla hazırlandığını söyledi.
