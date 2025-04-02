Bahçeli’den ’terörsüz Türkiye’ mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Hedefe ulaşmak için gayretlerin sürdüğünü vurgulayan Bahçeli, "Bu süreçte yalnızca dağdaki terör değil, şehirdeki vandalist anlayışın da bitirilmesi elzemdir. Her parti, Türkiye partisi olmak mecburiyetindedir" dedi.

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