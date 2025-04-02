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Bahçeli’den ’terörsüz Türkiye’ mesajı

Bahçeli'den 'terörsüz Türkiye' mesajı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.04.2025 21:32
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Hedefe ulaşmak için gayretlerin sürdüğünü vurgulayan Bahçeli, "Bu süreçte yalnızca dağdaki terör değil, şehirdeki vandalist anlayışın da bitirilmesi elzemdir. Her parti, Türkiye partisi olmak mecburiyetindedir" dedi.
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Bahçeli’den ’terörsüz Türkiye’ mesajı
Bahçeli’den ’terörsüz Türkiye’ mesajı
Bahçeli'den 'terörsüz Türkiye' mesajı
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