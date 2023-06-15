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Bahçeli’den 19 yen il önerisi | AK Parti Bahçeli’nin teklifini olumlu karşıladı! 8 kriteri karşılayan 19 ilçe il olacak

A Haber
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Giriş: 15.06.2023 15:27
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin son grup konuşmasında dile getirdiği 19 yeni il önerisi için AK Parti harekete geçti. Belirlenen kriterleri karşılayan 19 ilçenin il olması gündemde.
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