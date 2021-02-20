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Baharın habercisi cemre havaya düştü! Havalarda sıcaklık değişimi nasıl olacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.02.2021 14:03
Güncelleme:20.02.2021 14:03
Baharın habercisi cemre bugün havaya düşüyor. Peki sıcaklıkta değişim nasıl olacak? Detayları A Haber muhabiri Vural Efecik'in konuğu olan Muğla Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ceyhun Özçelik anlattı. Ceyhun Özçelik, “Halk arasında bilindiği üzere önce havaya sonra suya en sonda toprağa düştüğü düşünülen bir ateş, kor olarak değerlendirilmektedir. Bu bir dönüm noktası bir periyodun başlaması ve bir zaman çizelgesi olarak değerlendirilebilir.” ifadelerini kullandı.
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