Baba Arif Güran askeri üs bölgesinin kayıtlarını istedi: 4 sanıktanda şikayetçiyim!

Narin cinayeti soruşturması kapsamında ilk duruşma görülüyor. 2 aylık süreçte yaşanan gelişmeleri ve cinayet düğümünün nasıl çözüleceği ise merak konusu. Cinayete dair sıcak bilgileri duruşmayı takip eden A Haber muhabiri Sinan Yılmaz anlattı. Sinan Yılmaz, “Müşteki sıfatıyla duruşmaya katılan baba Arif Güran tutuklu olan 4 sanıktan da şikayetçi olduğunu ifade etti. Neden eşinin kendisini aranmadığına dair sorular soruldu ve ‘Yoldaydım köye geliyordum ve biz kaza yapmamam için aranmadım.’ dedi. Köyde aile bireylerinin toplantı yapmasına dair, ‘Toplantı değil, gün içerisinde arama çalışması yapılıyordu ve sonrasında yemek yapılıyordu, yeniyordu. Ben yemeğe gitmiyordum çünkü kızım kayıptı ve yemek yiyemiyordum. Sadece Ali Rıza Güran ile bazen görüşüyorduk. Onun dışında herhangi bir toplantı olmadı. Eğer Nevzat Bahtiyar arama çalışmalarının 6’ncı gününde gelseydi ve zorla yaptırdılar deseydi benim başımın üstünde yeri vardı. Ama benim kızımın cansız bedenini gömdü sakladı 19 gün boyunca yanımızda durdu hatta Cuma namazında yanımda namaz kıldı. Askeri üs bölgesinin kamera kayıtlarını istiyorum. O kayıtlar benim için somut bir delildir.’ İfadelerini kullandı ve dediğimiz gibi ilk defa tüm sanıklardan şikayetçi oldu. Baz çakışmalarının üzerinde pek durulmadı ama Arif Güran’ın kafasında askeri üs bölgesinin kamera kayıtları var. Kayıtlar çıksın belki Nevzat suçsuzdur diyor ki Salim Güran’da bunu söyledi.” ifadelerini kullandı.

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