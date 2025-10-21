21 Ekim 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Azerbaycan’dan Ermenistan’a transit kargo yolu açıldı
Azerbaycan’dan Ermenistan’a transit kargo yolu açıldı

Azerbaycan’dan Ermenistan’a transit kargo yolu açıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.10.2025 20:44
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüşmesinin ardından Azerbaycan-Ermenistan arasındaki kargo taşımacılığında işgalden bu yana uygulanan tüm kısıtlamaların kaldırıldığını açıkladı. İlk transit kargo olarak Kazakistan tahılı Ermenistan’a gönderildi. Aliyev, Zengezur Koridoru’nun 2028 yılı sonuna kadar açılabileceğini de duyurdu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Azerbaycan’dan Ermenistan’a transit kargo yolu açıldı
Bakan Fidan ve MİT Başkanı Kalın Hamas üyeleriyle görüştü
Bakan Fidan ve MİT Başkanı Kalın Hamas üyeleriyle görüştü
MOSSAD CIA’yı manipüle ediyor
"MOSSAD CIA’yı manipüle ediyor"
Azerbaycan’dan Ermenistan’a transit kargo yolu açıldı
Azerbaycan’dan Ermenistan’a transit kargo yolu açıldı
Türkiye-KKTC ilişkileri nasıl şekillenecek?
Türkiye-KKTC ilişkileri nasıl şekillenecek?
Başkan Erdoğan’dan Kuveyt Emiri Sabah’a yerli otomobil Togg hediyesi
Başkan Erdoğan'dan Kuveyt Emiri Sabah'a yerli otomobil Togg hediyesi
Trump ile Petro gerilimi artarak devam ediyor!
Trump ile Petro gerilimi artarak devam ediyor!
Başkan Erdoğan Katar’da
Başkan Erdoğan Katar'da
Savunma sanayinde yüksek teknoloji yarışı!
Savunma sanayinde yüksek teknoloji yarışı!
Emine Erdoğan, Kuveyt’te Al Salam Sarayı Müzesi’ni ziyaret etti
Emine Erdoğan, Kuveyt'te Al Salam Sarayı Müzesi'ni ziyaret etti
Özel’in Başkan Erdoğan’a yönelik tehdidine AK Parti’den yanıt!
Özel'in Başkan Erdoğan'a yönelik tehdidine AK Parti'den yanıt!
Rüşvet iddiası CHP Genel Merkezi’ne uzandı
Rüşvet iddiası CHP Genel Merkezi'ne uzandı
CHP’li Başarır’a 250 bin TL’lik tazminat davası!
CHP'li Başarır'a 250 bin TL'lik tazminat davası!
Daha Fazla Video Göster