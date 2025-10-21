Azerbaycan’dan Ermenistan’a transit kargo yolu açıldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüşmesinin ardından Azerbaycan-Ermenistan arasındaki kargo taşımacılığında işgalden bu yana uygulanan tüm kısıtlamaların kaldırıldığını açıkladı. İlk transit kargo olarak Kazakistan tahılı Ermenistan’a gönderildi. Aliyev, Zengezur Koridoru’nun 2028 yılı sonuna kadar açılabileceğini de duyurdu.

