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Azerbaycan’dan CHP’li Erdoğdu’ya tepki! Özür dilemesi bekleniyor

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Giriş: 04.02.2022 08:44
Uluslararası platformda "Türkiye karşıtı" her türlü oluşuma arka çıkan CHP kardeş ülke Azerbaycan'ı ise skandal suçlamalarla hedef almıştı. Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun skandal sözlerine Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından sert tepki geldi. CHP'li vekilden özür talep eden Bakü, aksi halde konuyu yargıya taşıyacaklarını belirtti.
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