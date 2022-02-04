Azerbaycan’dan CHP’li Erdoğdu’ya tepki! Özür dilemesi bekleniyor

Uluslararası platformda "Türkiye karşıtı" her türlü oluşuma arka çıkan CHP kardeş ülke Azerbaycan'ı ise skandal suçlamalarla hedef almıştı. Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun skandal sözlerine Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından sert tepki geldi. CHP'li vekilden özür talep eden Bakü, aksi halde konuyu yargıya taşıyacaklarını belirtti.

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