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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev bugün Ankara’ya geliyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev bugün Ankara'ya geliyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.03.2025 09:17
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle bugün Ankara’ya geliyor. Bu kapsamda Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in birlikte temelini attıkları Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı'nın açılış töreni canlı bağlantıyla gerçekleştirilecek.
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