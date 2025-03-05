05 Mart 2025, Çarşamba
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev bugün Ankara'ya geliyor
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle bugün Ankara’ya geliyor. Bu kapsamda Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in birlikte temelini attıkları Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı'nın açılış töreni canlı bağlantıyla gerçekleştirilecek.