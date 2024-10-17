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Aydın Denizli Otoyolu hizmete açılıyor! Ulaşım süresi 55 dakikaya iniyor

Aydın Denizli Otoyolu hizmete açılıyor! Ulaşım süresi 55 dakikaya iniyor

Figen Koçak
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.10.2024 10:56
Aydın Denizli Otoyolu hizmete açılıyor. 2 saatlik yol 55 dakikaya düşürülecek. Yıllık 5,3 milyar lira tasarruf sağlanacak. Turizm merkezlerine ulaşım kolaylaşacak. Detayları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.
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Ulaşım süresi 55 dakikaya iniyor
Ulaşım süresi 55 dakikaya iniyor
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