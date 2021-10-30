Ayda Gezgin’in babası A Haber’e konuştu: Zor bir sene geçirdik ama daha iyi oldu

1 yıl önce bugün İzmir’de meydana gelen 6,9 şiddetindeki deprem ile tüm Türkiye sarsıldı. 117 canımızı kaybettiğimiz o dönemde tüm Türkiye birlik ve beraberlik içinde İzmir’in yardımına konuştu. Depremin yaraların sarılması için devlet ve millet el ele verdi. Depremin yaralarını sarmak için hemen kollar sıvandı ve deprem konutları yükseldi ve teslim zamanı geldi. Öte yandan depremin simge isimlerinde olan Ayda Zengin yüreklere umut aşıladı. İşte Ayda bebeğin babası Uğur Gezgin A Haber’den Sefer Ayçe’nin konuğu oldu ve önemli açıklamalarda bulundu.

Uğur Gezgin, "Aradan 1 geçti ama anılarımız canlandı. Zor bir gün bizim için sirenlerin çalmasıyla yine ilk gün gibi hissettik. Zor bir sene geçirdik, çocukların tedavilerinin ön planda olduğu bir yıl oldu." dedi.

Gezgin, "Ayda'nın tedavisi birkaç yıl sürecek ama eskiye göre çok daha iyi. Yaz ayları ona iyi geldi. Denize ve havuza girdi arkadaşlarıyla vakit geçirdi. Dönem dönem annesini sormaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.