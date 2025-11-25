25 Kasım 2025, Salı

Ayasofya’ya kamyon sokuldu iddialarına yönelik açıklama geldi

"Ayasofya'ya kamyon sokuldu" iddialarına yönelik açıklama geldi

Giriş: 25.11.2025 13:02
Ayasofya'da başlatılan restorasyon çalışmaları sırasında, tarihi binanın içine vinç sokuldu. Ancak bu durum tepkiyle karşılandı. Sebep ise tarihi yapıya zarar vereceğiydi. Peki bu ağır tonajlı araçlar zemine herhangi bir zarar veriyor mu? Tepkilerde haklılık payı var mı? Detaylar haberimizde...
