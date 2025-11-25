25 Kasım 2025, Salı
"Ayasofya'ya kamyon sokuldu" iddialarına yönelik açıklama geldi
Ayasofya'da başlatılan restorasyon çalışmaları sırasında, tarihi binanın içine vinç sokuldu. Ancak bu durum tepkiyle karşılandı. Sebep ise tarihi yapıya zarar vereceğiydi. Peki bu ağır tonajlı araçlar zemine herhangi bir zarar veriyor mu? Tepkilerde haklılık payı var mı? Detaylar haberimizde...