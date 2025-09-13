AVM’lerde otopark ücreti tartışması! İş merkezi tanımıyla ücret talebi

13 Eylül 2025, Cumartesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.09.2025 14:43
Alışveriş merkezlerinin otoparkları ilk üç saat ücretsiz. Mevzuat bunu söylüyor. Ama İstanbul'daki birçok AVM'de uygulanmıyor bu. Talep edilen ücretler ise AVM'den AVM'ye değişiyor. Peki nasıl oluyor da alışveriş merkezi yönetimleri otoparklardan ücret talep edebiliyor? İşte tam da burada ince bir ayrıntı gizli. Bakın bunu nasıl yapıyorlar? Ve bizlerin buna itiraz etme hakkı var mı?
