03 Nisan 2025, Perşembe
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Atina İsrail'den füze sistemi alacak! Yunanistan'a "Aşil Kalkanı" hava savunması
Yunanistan 25 milyar EURO'luk askeri silahlanma planı açıkladı. Bu kapsamda İsrail'den hava savunma sistemi alınacak. İsrail'den alınacak füzelerin Atina'nın "Aşil Kalkanı" ismini verdiği çok katmanlı hava savunma sisteminin kilit bir parçası olması bekleniyor. Yunanistan'dan detayları A Haber muhabiri İlhan Tahsin aktardı.