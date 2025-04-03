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Atina İsrail’den füze sistemi alacak! Yunanistan’a Aşil Kalkanı hava savunması

Atina İsrail'den füze sistemi alacak! Yunanistan'a "Aşil Kalkanı" hava savunması

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.04.2025 16:16
Yunanistan 25 milyar EURO'luk askeri silahlanma planı açıkladı. Bu kapsamda İsrail'den hava savunma sistemi alınacak. İsrail'den alınacak füzelerin Atina'nın "Aşil Kalkanı" ismini verdiği çok katmanlı hava savunma sisteminin kilit bir parçası olması bekleniyor. Yunanistan'dan detayları A Haber muhabiri İlhan Tahsin aktardı.
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Atina İsrail’den füze sistemi alacak! Yunanistan’a Aşil Kalkanı hava savunması
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