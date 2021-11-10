Atatürk'ün askeri dehası ve büyük zaferleri

Bugün 10 kasım 2021. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83. yılı bugün. Cumhuriyetin kurucusu Atatürk, 57 yıllık yaşamına 11 savaş 24 madalya sığdırdı. Hayatının dönüm noktaları neydi? Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Mesut Hakkı Caşın ve Tarihçi Barış Borlat, A Haber canlı yayınında konu ilgili değerlendirmelerde bulundu. Caşın, "Büyük bir lider her şeyden evvel. Büyük bir Türk milliyetçisi. Bir imparatorluktan yeni bir devleti yeni bir cumhuriyeti kurabilen büyük bir deha. Muzaffer bir komutan. Dünya siyasi tarihinde eşi benzeri olmayan bir insan." ifadelerini kullandı. Borlat ise "Bizler cumhuriyeti kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili belki de hatırlamamız gereken önemli şeylerden bir tanesi isminin önünde ısrarla yer almasını kendisinin de önemsemiş olduğu Anafartalar kahramanı unvanı olacaktır. Mustafa Kemal’in aslında ikinci kez doğduğu yer Çanakkale’dir. Çanakkale’den başlayan bu askeri zaferler sürecini de önemli anlardan birisini oluşturuyor." şeklinde konuştu.

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