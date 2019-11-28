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28.11.2019
Atatürk, İsmet İnönü'yü neden görevden aldı? Anlaşmazlık nerede, nasıl başladı?
1937 yılına gelindiğinde Mustafa Kemal Atatürk ile İsmet İnönü arasındaki ipler iyice gerilmeye başlamıştı. Atatürk'ün talimatıyla İnönü başbakanlığı bırakacaktı. Peki, Atatürk-İnönü anlaşmazlığı nasıl başladı? İpleri koparan olay neydi? İşte bütün bu soruların cevabını irdeleyen A Haber’in analiz haberi…
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