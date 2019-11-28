Atatürk, İsmet İnönü'yü neden görevden aldı? Anlaşmazlık nerede, nasıl başladı?

1937 yılına gelindiğinde Mustafa Kemal Atatürk ile İsmet İnönü arasındaki ipler iyice gerilmeye başlamıştı. Atatürk'ün talimatıyla İnönü başbakanlığı bırakacaktı. Peki, Atatürk-İnönü anlaşmazlığı nasıl başladı? İpleri koparan olay neydi? İşte bütün bu soruların cevabını irdeleyen A Haber’in analiz haberi…



