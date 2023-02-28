28 Şubat 2023, Salı
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Asrın felaketinde 23. gün! Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den açıklamalar
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem 11 ilde büyük yıkıma yol açarken, Türkiye yaralarını sarmaya çalışıyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, depremden etkilenen Adıyaman'da incelemelerde bulunuyor.