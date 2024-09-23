ASELSAN mühendislerinin şüpheli ölümleri! A Haber'de anlattı: Katil ABD! tetikçisi FETÖ

Dünya İsrail’in Hizbullah’a yönelik siber saldırılarını konuşmaya devam ediyor. Bir kez daha ortaya çıktı ki özellikle savunma sanayiinde yerli ve millilik oranı ne kadar artarsa bağımsız karar almak da o kadar kolaylaşıyor. Bugün gururumuz olan kurumlardan bazılarında görev almış önemli projelerdeki mühendislerin sır ölümleri gündeme geldi. Askeri Stratejist ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Başbuğ, “Şu tablo üzerinde şüpheli yazıyor ama şüpheli falan değil bunların her biri birer şehit ve her biri birer cinayete kurban gitti. Katil ABD, tetikçisi FETÖ. Çok net adres veriyorum.” İfadelerini kullandı.

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