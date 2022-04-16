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Antalya'ya dev hizmet! Phaselis Tüneli bugün açıldı! Yılda 20 milyon TL kasada kalacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.04.2022 14:22
Antalya ulaşımı rahatlatacak Phaselis Tüneli, bugün düzenlenecek törenle açılıyor. Açılışa, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, video konferans yöntemiyle katılıldı. Başkan Erdoğan açılışta yaptığı konuşmada " Son eserimiz Phaselis tünelinin şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu tünel ulaşımda büyük kolaylık sağlayacaktır. Aynı şekilde ülkemizin en önemli sebze yetiştirme merkezlerinden olan bu bölgeden yola çıkan ürünler kolayca diğer şehirlere ulaşabilecektir. Sadece vakit ve akaryakıt ile 31 milyon lira kazandıracak, karbonda 1.8 ton azaltım sağlayacaktır." dedi.
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