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Antalya'da fırtına etkili oluyor! Konyaaltı'nda dalgaların boyu 4 metreyi aştı
A Haber muhabiri Yasin Anzerli bölgeden şunları aktardı:
"Saat 15.30 itibarıyla yağışta etkili olmaya başladı. Bölgede yağmur yoktu ama kısa süre önce etkisini göstermeye başladı. Rüzgarın saatteki hızı yer yer 80 km'nin üzerine çıkıyor. Meteoroloji günler öncesinden uyarmıştı. Konyaaltı Bölgesi'nde dalgaların boyu 4 metreyi aştı.
Bazı meraklı vatandaşlar bölgeye gelerek cep telefonları ile dalgaların yükseldiğini ölümsüzleştirmek istedi. Hava muhalefetleri bölgede 1 gün boyunca sürecek. Etkisi yarın sabah saatlerine kadar sürecek. Metrekareye 60 kilogramı yağış düşebilecek bu konuda da uyarılar yapılıyor.
Antalya, Burdur ve Isparta il merkezleri yine bu illerin batı bölgelerinde sağanak geçişlere karşı uyarı yapıldı. Konyaaltı Sahili'inde dalgalar yükseldikçe kıyıya doğru sular gelmeye devam ediyor. Kıyı sahilini dalgalar dövüyor. Kıyı şeridi ile mesafe 30 metreyken bu ortadan kalkmış durumda."