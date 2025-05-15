15 Mayıs 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Antalya’da diplomasi zirvesi | Bakan Fidan'dan Suriye ve Ukrayna açıklamaları
Antalya’da diplomasi zirvesi | Bakan Fidan’dan Suriye ve Ukrayna açıklamaları

Antalya’da diplomasi zirvesi | Bakan Fidan'dan Suriye ve Ukrayna açıklamaları

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.05.2025 15:06
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya'da düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Suriye'deki durumu değerlendiren Bakan Fidan, ABD askerlerinin bölgeden çekilebileceğini söyledi. Fidan, Rusya-Ukrayna savaşı ve İsrail’in Gazze katliamı konusunda da temasların olduğunu ifade etti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Antalya’da diplomasi zirvesi | Bakan Fidan’dan Suriye ve Ukrayna açıklamaları
Kritik Suriye ve Ukrayna açıklamaları
Kritik Suriye ve Ukrayna açıklamaları
Putin neden masaya gelmedi? İşte cevap
Putin neden masaya gelmedi? İşte cevap
Başkan Erdoğan – Zelenskiy görüşmesi başladı
Başkan Erdoğan – Zelenskiy görüşmesi başladı
İstanbul’da barış ateşi yanacak mı?
İstanbul’da barış ateşi yanacak mı?
Ukrayna lideri Zelenskiy Ankara’da
Ukrayna lideri Zelenskiy Ankara’da
Kremlin: Putin İstanbul’a gitmeyecek
Kremlin: Putin İstanbul’a gitmeyecek
İstanbul görüşmesi günün ikinci yarısında
İstanbul görüşmesi günün ikinci yarısında
Uzman çavuş yıldırım düşmesi sonucu şehit oldu
Uzman çavuş yıldırım düşmesi sonucu şehit oldu
Yeni nesil mafya yapılanmalarına darbe
"Yeni nesil mafya" yapılanmalarına darbe
PKK’nın silah teslimine MİT takibi!
PKK'nın silah teslimine MİT takibi!
Barışın öncüsü Türkiye mi olacak?
Barışın öncüsü Türkiye mi olacak?
Savaş İstanbul’daki masada bitecek mi?
Savaş İstanbul’daki masada bitecek mi?
Daha Fazla Video Göster