15 Mayıs 2025, Perşembe
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Antalya’da diplomasi zirvesi | Bakan Fidan'dan Suriye ve Ukrayna açıklamaları
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya'da düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Suriye'deki durumu değerlendiren Bakan Fidan, ABD askerlerinin bölgeden çekilebileceğini söyledi. Fidan, Rusya-Ukrayna savaşı ve İsrail’in Gazze katliamı konusunda da temasların olduğunu ifade etti.