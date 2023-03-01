Ankara’nın dört yanı faylarla çevrili! Ankara’da deprem riski var mı?

Türkiye'de yaşanan depremler, "Ankara'da deprem riski bulunuyor mu?" sorusunu bir kez daha akıllara getirdi. Başkent'te deprem riski var mı, Ankara'da aktif fay hattı bulunuyor mu? Jeoloji mühendisi Prof. Dr. Süleyman Pampal A Haber'e konuştu.

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