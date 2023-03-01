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Ankara’nın dört yanı faylarla çevrili! Ankara’da deprem riski var mı?

A Haber
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Giriş: 01.03.2023 14:36
Türkiye'de yaşanan depremler, "Ankara'da deprem riski bulunuyor mu?" sorusunu bir kez daha akıllara getirdi. Başkent'te deprem riski var mı, Ankara'da aktif fay hattı bulunuyor mu? Jeoloji mühendisi Prof. Dr. Süleyman Pampal A Haber'e konuştu.
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