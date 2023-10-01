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Ankara’da terör saldırısı! Patlama anı görüntüleri ortaya çıktı

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Giriş: 01.10.2023 11:29
Ankara’da İçişleri Bakanlığı Kızılay binası önünde yaşanan patlamanın ardından silah sesleri geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Emniyet Genel Müdürlüğü kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 teröristin bombalı saldırı eyleminde bulunduğunu, teröristlerden biri kendini patlattığını duyurdu. Diğer terörist ise emniyet güçlerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Patlama anına ait görüntüler ortaya çıktı. İşte o görüntüler...
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