01 Ekim 2023, Pazar
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Ankara’da terör saldırısı! Patlama anı görüntüleri ortaya çıktı
Ankara’da İçişleri Bakanlığı Kızılay binası önünde yaşanan patlamanın ardından silah sesleri geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Emniyet Genel Müdürlüğü kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 teröristin bombalı saldırı eyleminde bulunduğunu, teröristlerden biri kendini patlattığını duyurdu. Diğer terörist ise emniyet güçlerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Patlama anına ait görüntüler ortaya çıktı. İşte o görüntüler...