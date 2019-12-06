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06.12.2019
Ankara'da "heykel için ağaçlar katledildi" iddiası
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin önündeki bazı ağaçlar kesildi. 30-40 yaşı civarındaki ağaçların heykel yapılmak için kesildiği iddia edildi. Peki, ağaçlar neden kesildi? CHP'li Mansur Yavaş yönetiminde olan Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden konuya ilişkin ise henüz bir açıklama gelmedi. Detayları A Haber Muhabiri Elif Saatçıoğlu aktardı.
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