21 Haziran 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Ankara’da gündem sıcak! 4. yargı paketi Meclis gündeminde, Başkan Erdoğan vekillere bir araya gelecek

Ankara’da gündem sıcak! 4. yargı paketi Meclis gündeminde, Başkan Erdoğan vekillere bir araya gelecek

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.06.2021 10:49
AK Parti'nin İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında hazırladığı 4. yargı paketi, yeni haftada Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. Genel Kurul'da ise askeri yargı kanununda değişiklik yapan teklif ele alınacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilleri ile kahvaltıda bir araya gelecek. Ankara’dan sıcak gündemi A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
'Soğan' tiyatrosu tutmadı!
'Soğan' tiyatrosu tutmadı!
Binaların beton testi nasıl yapılıyor?
Binaların beton testi nasıl yapılıyor?
4 bin 555 metreküp müsilaj temizlendi!
4 bin 555 metreküp müsilaj temizlendi!
HDP iddianamesi kabul edildi! Süreç işleyecek?
HDP iddianamesi kabul edildi! Süreç işleyecek?
AYM HDP iddianamesini kabul etti!
AYM HDP iddianamesini kabul etti!
4. yargı paketi Meclis gündeminde!
4. yargı paketi Meclis gündeminde!
3. doz hangi aşı ile yapılacak?
3. doz hangi aşı ile yapılacak?
3,9'luk depremin bıraktığı hasar!
3,9'luk depremin bıraktığı hasar!
Coşkun Başbuğ A Haber'de AK Parti ve HDP binalarına yapılan saldırıları değerlendirdi!
Coşkun Başbuğ A Haber'de AK Parti ve HDP binalarına yapılan saldırıları değerlendirdi!
Tüm gözler AYM'de
Tüm gözler AYM'de
Kısıtlama sona erdi trafik başladı!
Kısıtlama sona erdi trafik başladı!
Gözler Başkan Erdoğan'da!
Gözler Başkan Erdoğan'da!
Daha Fazla Video Göster