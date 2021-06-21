21 Haziran 2021, Pazartesi
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Ankara’da gündem sıcak! 4. yargı paketi Meclis gündeminde, Başkan Erdoğan vekillere bir araya gelecek
AK Parti'nin İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında hazırladığı 4. yargı paketi, yeni haftada Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. Genel Kurul'da ise askeri yargı kanununda değişiklik yapan teklif ele alınacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilleri ile kahvaltıda bir araya gelecek. Ankara’dan sıcak gündemi A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.