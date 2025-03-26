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Ankara Kızılay’da sokaklar karıştı! Kimler provokasyon peşinde?

Ankara Kızılay'da sokaklar karıştı! Kimler provokasyon peşinde?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.03.2025 02:23
A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu, Ankara’daki son durumu aktardı. Başkentte tansiyon yükseldi, Ziya Gökalp Caddesi'nde polis ekipleri TOMA ve biber gazı ile müdahalede bulundu. Hacıalioğlu, “An itibariyle hareketlilik devam ediyor. Polis ekipleri çok sayıda gözaltı gerçekleştiriyor. Karşı taraftan, yani provokatörler tarafından taş atılıyor.” dedi. Özellikle marjinal sol grupların olayları büyütmeye çalıştığını belirten Hacıalioğlu, “Özgür Özel’in sokak çağrısının ardından İstanbul Saraçhane’de başlayan taşkınlık, Ankara’ya da sıçradı. Başta ODTÜ olmak üzere birçok noktada provokasyon girişimleri var.” ifadelerini kullandı.
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Ankara Kızılay’da sokaklar karıştı! Kimler provokasyon peşinde?
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