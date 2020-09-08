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ANAP Genel Başkanı İbrahim Çelebi A Haber'e konuştu: Bakan Berat Albayrak zorlu süreci başarı ile atlatıyor

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Giriş: 08.09.2020 00:50
Güncelleme:08.09.2020 00:50
A Haber'e önemli açıklamalarda bulunan ANAP Genel Başkanı İbrahim Çelebi, ekonomiye yapılan saldırılara rağmen başarılı bir yönetim sergilendiğini belirtti. Ekonomide önemli adımlar atıldığını belirten Çelebi, "Bakan Berat Albayrak çok zor dönemdeki bu süreci başarıyla atlatıyor." dedi.

ANAP Genel Başkanı İbrahim Çelebi, A Haber'e konuştu. Türkiye'ye karşı yapılan saldırıları ve alınan önlemleri değerlendiren Çelebi, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"EN İYİ YÖNETİM ZAMANI"

Ekonomik saldırılara rağmen Türkiye'nin önemli adımlar attığını belirten ANAP Genel Başkanı İbrahim Çelebi, "Müthiş hamleler yapıyoruz. Bu 3-4 yıllık süreci iyi atlattığımıza zaman Türkiye, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girecektir. dünyaın süper güç diye tabir ettiğimiz 3 veya 4 ülkesinden biri olacaktır. Ekonomide saldırılar var. Büyük badireler atlatıyoruz. Ben bunu ilk kez burada da söylemiyorum; AK Parti tarihinin en iyi ekonomi yönetimi şimdi yapılıyor. Bakan Berat Albayrak, çok zor dönemdeki bu süreci çok başarıyla atlatıyor" şeklinde konuştu.

Bakan Berat Albayrak zorlu süreci başarı ile atlatıyor
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