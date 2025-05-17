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ANALİZ| Türkiye’de Erdoğan ile barışa giden yol!

ANALİZ| Türkiye'de Erdoğan ile barışa giden yol!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.05.2025 20:19
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde geride kalan yaklaşık 23 yıl, Türkiye için adeta bir dirilişin, yeniden yükselişin öyküsü oldu. Bir yandan büyük kalkınma hamleleri gerçekleştirildi, öte yandan dev yatırımlar birer birer hayata geçirildi. Ancak istikrar olmadan huzur, huzur olmadan da kalıcı bir barış tesis edilemezdi.Ekonomisi büyüyen, altyapısı güçlenen, vatandaşına daha iyi hizmetler sunan Türkiye, terörün beslenebileceği zafiyet alanlarını da ortadan kaldırmak zorundaydı. İşte tam bu noktada Başkan Erdoğan’ın güçlü vizyonu ve kararlı liderliğiyle hayata geçirilen “Terörsüz Türkiye” politikası, yıllardır süregelen karanlığı aydınlığa çevirdi. Peki bu süreçte hangi cesur adımlar atıldı? Devlet, terörle mücadelede nasıl yeni bir dönem başlattı? PKK nasıl fesih kararını aldı? İşte bu tarihi sürecin perde arkası şimdi ekranlarınıza geliyor...
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