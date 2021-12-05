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ANALİZ - Teröristlerin korkulu rüyası: Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) | PKK’nın lider kadrosu panik içinde! İşte geçmişten günümüze MİT

A Haber
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Giriş: 05.12.2021 12:29
MİT son günlerde gerçekleştirdiği nefes kesen operasyonlar ile gündeme oturdu. Özellikle yurt dışında FETÖ ve PKK'ya karşı düzenlenen operasyonlarla, terör örgütlerinin kilit isimleri etkisiz hale getirildi. MİT kriptolojiden siber teknolojiye kadar çok çeşitli alanlarda dünya standartlarının üzerinde bir altyapı kullanıyor. İşte Milli İstihbarat Teşkilatı'nın operasyonel başarısının arkasındaki detaylar...
Teröristlerin korkulu rüyası: MİT TERÖRİSTLERİN KORKULU RÜYASI: MİT
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Teröristlerin korkulu rüyası: MİT
Teröristlerin korkulu rüyası: MİT
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