ANALİZ - Teröristlerin korkulu rüyası: Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) | PKK’nın lider kadrosu panik içinde! İşte geçmişten günümüze MİT

MİT son günlerde gerçekleştirdiği nefes kesen operasyonlar ile gündeme oturdu. Özellikle yurt dışında FETÖ ve PKK'ya karşı düzenlenen operasyonlarla, terör örgütlerinin kilit isimleri etkisiz hale getirildi. MİT kriptolojiden siber teknolojiye kadar çok çeşitli alanlarda dünya standartlarının üzerinde bir altyapı kullanıyor. İşte Milli İstihbarat Teşkilatı'nın operasyonel başarısının arkasındaki detaylar...

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