Türkiye'de siyasetin gündeminde yer alan Montrö Boğazlar Sözleşmesi 1923'te Lozan Antlaşması ile birlikte imzalanan Boğazlar Sözleşmesinin yerini almıştır. Peki Montrö Boğazlar Sözleşmesi hangi koşullarda imzalandı? Sözleşmenin iptal edilme durumu var mı? Kanal İstanbul denklemde neleri değiştirir? Detaylar analiz videomuzda...