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ANALİZ-Montrö Boğazlar Sözleşmesi hangi koşullarda imzalandı? İptal edilebilir mi? Kanal İstanbul denklemi değiştirecek mi?

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Giriş: 31.03.2021 18:42
Güncelleme:31.03.2021 19:02
Türkiye'de siyasetin gündeminde yer alan Montrö Boğazlar Sözleşmesi 1923'te Lozan Antlaşması ile birlikte imzalanan Boğazlar Sözleşmesinin yerini almıştır. Peki Montrö Boğazlar Sözleşmesi hangi koşullarda imzalandı? Sözleşmenin iptal edilme durumu var mı? Kanal İstanbul denklemde neleri değiştirir? Detaylar analiz videomuzda...
ANALİZ-Montrö Boğazlar Sözleşmesi hangi koşullarda imzalandı? İptal edilebilir mi? Kanal İstanbul denklemi değiştirecek mi?
ANALİZ-Montrö Boğazlar Sözleşmesi hangi koşullarda imzalandı? İptal edilebilir mi? Kanal İstanbul denklemi değiştirecek mi?
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