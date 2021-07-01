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ANALİZ - CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hiçbir iddiasını kanıtlayamadı

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.07.2021 00:53
Güncelleme:01.07.2021 01:47
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, birçok asılsız iddia ortaya attı ve hiçbirisini kanıtlayamadı. 'Hangi cümlem yanlış?' diye soran Kılıçdaroğlu'na hatırlatıyoruz 'hangi iddianız doğru? hangi iddianızı ispatladınız?' İşte arşivlerden çıkan Kılıçdaroğlu'nun iddiaları ve gerçeklerin anlatıldığı ANALİZ haberimiz...

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