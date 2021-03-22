ANALİZ - Kan ve acı! Körfez Savaşı

Bundan tam 30 yıl önce, 23 Şubat 1991'de Amerika Birleşik Devletleri kara kuvvetleri Suudi Arabistan sınırını geçerek Irak topraklarına girdi. Bu birinci Körfez Savaşının başlaması anlamına geliyordu. Harekat, Kuveyt'i işgal eden Irak güçlerine yönelikti. ABD'nin hava bombardımanı başladı. Bunu 24 Şubat'taki kara harekatı izledi. ABD kısa sürede zafer elde etti. Kuveyt Irak işgalden kurtarıldı ama Saddam Hüseyin ülkesinin başında kalmayı başardı. Ta ki 12 yıl sonraki 20 Mart 2003'te Bağdat'ın bombalanması ile başlayan ikinci Irak savaşına kadar. İşte o süreç analiz haberimizde...

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