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ANALİZ- İYİ Partinin HDP sınavı!

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.01.2022 18:43
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Semra güzel ile ilgili sessiz kalması tartışmaları da beraberinde getirdi. Peki, bu sessizlik sürpriz olarak değerlendirilebilir mi, Akşener daha önce buna benzer olaylar karşısında nasıl tutum bir sergilemişti? İşte İYİ Parti hem de CHP'nin HDP samimiyetsizliğini anlatan analiz haberimizi izleyelim.
ANALİZ- İYİ Partinin HDP sınavı!
ANALİZ- İYİ Partinin HDP sınavı!
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