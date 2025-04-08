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Analiz| Geçmişten bugüne cunta tarihi ve CHP gerçeği!

Analiz| Geçmişten bugüne cunta tarihi ve CHP gerçeği!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.04.2025 19:38
Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca iki darbeye, birçok darbe girişimi ve muhtıraya sahne oldu. Tüm bu müdahalelerin ortak noktasında hedefteki iktidar muhafazakâr partilerdi; darbeye yardım ve yataklık eden ise her defasında CHP oldu. Cumhuriyet Halk Partisi, iktidarı ele geçirmek için sürekli olarak silahlı kuvvetleri göreve çağırdı. Bugün yaşanan kargaşanın da baş mimarı yine CHP. Akıllarda cevap arayan soru işareti şu: CHP, Türkiye’yi yeniden bir askeri müdahaleye mi hazırlıyor? İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki yolsuzluğu görmezden gelen CHP, Batı’dan hangi amaçla destek bekliyor? Cevabı analizimizde…
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Analiz| Geçmişten bugüne cunta tarihi ve CHP gerçeği!
Geçmişten bugüne cunta tarihi ve CHP gerçeği!
Geçmişten bugüne cunta tarihi ve CHP gerçeği!
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