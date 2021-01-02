ANALİZ - FETÖ'nün lider kadrosundan: Mehmet Ali Şengül

Fetullahçı Terör Örgütü'nde (FETÖ) liderlik savaşı var... Elebaşı Fetullah Gülen'den sonra yerine kimin geçeceği kavgası, dikkatleri örgütün üst düzey yöneticilerinden oluşan "karanlık kurul" üyelerine çevirdi. Örgüt içerisinde "Samsunlu hoca" olarak bilinen Mehmet Ali Şengül de bu isimlerin başında geliyor. FETÖ'cü asker ve polislerinde bir dönem sözde sorumluluğunu yapan firari Mehmet Ali Şengül kimdir? Bu sorunun yanıtı analiz haberimizde...

Mehmet Ali Şengül... Nam-ı diğer "Samsunlu hoca"

Fetullahçı Terör Örgütü'nde liderlik savaşının yaşandığı "başyüceler" heyetinin en kıdemli üyelerinden biri Mehmet Ali Şengül...

Denizli'de hafızlık eğitimini tamamladıktan sonra 1960 darbesinin ardından İzmir Kestanepazarı'na gelen Şengül, Gülen'in kendi adıyla anılacak örgütü kurduğunda yanında bulunan 14 kişiden biriydi.

Sene 1966'ydı... Teröristbaşı Gülen'in sadık talebelerinden olan Şengül, darbe atmosferinde 16 Şubat 1983'te gözaltına alındıktan iki hafta sonra serbest bırakıldı.

Hakkındaki soruşturmalara rağmen Diyanet İşleri Başkanlığındaki görevine devam eden Şengül'ün 1990'da Samsun'a tayini çıktı.

İşte o tarihten sonra örgüt içeresinde "Samsunlu hoca" olarak anılmaya başlandı.

Bizzat Gülen tarafından Avustralya, akabinde İsviçre, daha sonra da Almanya koordinatörlüğüne getirilen Şengül, sadakati nedeniyle örgüt içerisinde hızla sivrildi.

Hatta Türkiye'den kaçtıktan sonra örgüt elebaşı Gülen'e vekalet eden Şengül, 1999'da "hususi hizmetler" kapsamında "asker-polis sorumlusu" oldu.

Aradan iki yıl geçti... 2001'de "Orta Asya sorumlusu" olarak atanan Şengül o bölgeden örgüt için toplanan paraların da sorumlusuydu.

Terör örgütünün Türkiye imamı Mustafa Özcan ile liderlik konusunda çekişme halinde olan Şengül, kendisi gibi FETÖ'nün kuruluşunda yer alan isimlerle örgütün "gelenekçi" kanadını temsil ediyor.

Bu yüzden daha genç kadrolarla çatışma halinde olduğu sık sık dile getirildi.

"FETÖ çatı davası" kapsamında tanık olarak dinlenen Hayati Küçük, örgütün tepesinde Gülen'in yer aldığını, Şengül'ün ise en yakınındaki isimlerden olduğunu beyan etti.

15 Temmuz hain darbe girişiminden önce firar eden Şengül hakkında, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" ve "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" başta olmak üzere birçok suçtan yakalama kararı bulunuyor.

Başına 10 milyon lira ödül kondu, terörden arananlar listesinde de "kırmızı kategori"de yer alıyor.

Elebaşı Fetullah Gülen'den sonra yerine kimin geçeceği kavgasında kimle hareket edeceği merak edilen Mehmet Ali Şengül, ilerleyen yaşına rağmen koltuk kavgasında ön planda yer alıyor.