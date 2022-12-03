03 Aralık 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Amanos Dağları’nın eteğinde tarihi bir kale! Tarihin izlerini taşıyan Düziçi ilçesi

Amanos Dağları’nın eteğinde tarihi bir kale! Tarihin izlerini taşıyan Düziçi ilçesi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.12.2022 16:07
Aşıklık geleneğinin unutulmadığı Düziçi ilçesinden renkli görüntüler A Haber ekranlarında taşındı. Yöresel lezzetleri, unutulmayan kültürü ve tarihi güzellikleriyle Anadolu Diyarı bu hafta Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Tarihin izlerini taşıyan ilçe!
Tarihin izlerini taşıyan ilçe!
CHP’nin vizyonu uyuttu!
CHP'nin vizyonu uyuttu!
Eski Türkiye’nin çilesi SSK hastaneleri…
Eski Türkiye’nin çilesi SSK hastaneleri…
Türkiye’nin en etkili kamikaze İHA’sı!
Türkiye’nin en etkili kamikaze İHA’sı!
Başkan Erdoğan böyle paylaştı!
Başkan Erdoğan böyle paylaştı!
Bayraktar’dan heyecanlandıran Kızılelma paylaşımı!
Bayraktar'dan heyecanlandıran Kızılelma paylaşımı!
Erdoğan’dan ’güvenlik şeridi’ vurgusu
Erdoğan'dan 'güvenlik şeridi' vurgusu
’’Şu anda bu alanda 110 bin kişi var’’
''Şu anda bu alanda 110 bin kişi var''
Hava tahmini nasıl yapılıyor?
Hava tahmini nasıl yapılıyor?
Başkan Erdoğan Şanlıurfa’da
Başkan Erdoğan Şanlıurfa'da
Şehit Ecrin’in adı okulunda yaşayacak!
Şehit Ecrin’in adı okulunda yaşayacak!
Milletvekilleri sınır hattında!
Milletvekilleri sınır hattında!
Daha Fazla Video Göster