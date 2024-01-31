Alper Gezeravcı Diyarbakır'daki öğrencilerin sorularını yanıtladı

Uzaya çıkan ilk Türk olan Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 10'uncu deneyi "UYNA"ya başladı. UYNA deneyinin uzay, havacılık ve savunma sanayisi için yeni nesil malzeme geliştirme kabiliyeti kazanmasına önemli katkı sağlayacağı öngörülüyor. Gezeravcı ayrıca Diyarbakır'daki öğrencilerin sorularını yanıtladı.

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