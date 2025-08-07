07 Ağustos 2025, Perşembe

Alman dergiden Gazze kapağı! İsrail'in aç bıraktığı anne ve çocuk ilk sayfada
Alman dergiden Gazze kapağı! İsrail’in aç bıraktığı anne ve çocuk ilk sayfada

Giriş: 07.08.2025 16:21
Filistinliler dünyanın gözü önünde aç bırakılıyor, katlediliyor. İsrail'in Avrupa'daki en büyük destekçilerinden olan Almanya'da hükümet ise sessiz. Alman dergisi Stern de Gazze'deki açlığa dikkat çekti ve İsrail'in aç bıraktığı Gazzeli bir anne ve çocuğunu kapağına taşıdı. Ayrıntılar A Haber muhabiri Fatih Yılmaz aktardı.
