Allah’ın insanlığa emaneti: Yetimler! Yetime el uzatmak Rabbimizin rızasına giden yol

Yüce dinimiz İslam, yetimleri himaye etmeyi koruyup gözetmeyi emrediyor. Onlara karşı duyarlı davranmayı, şefkat ve merhametle yaklaşmayı öğütlüyor. Zira yetimler, Cenab-ı Hakk'ın hepimize emanet ettiği masum kulları. A Haber "yetimlerin" gözetilmesi ile ilgili özel çalışmasını ekranlara taşıdı.

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