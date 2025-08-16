16 Ağustos 2025, Cumartesi
Alaska’da 3 saatlik zirve! Trump-Putin görüşmesinden ne ateşkes ne barış çıktı
Dünyanın gözü kulağı Alaska'daki Trump-Putin zirvesindeydi. İki liderin görüşmesi yaklaşık 3 saat sürdü. Kameraların karşısına geçen liderler, "Görüşme yapıcıydı" mesajı verdi. Ancak, zirveden "Barış" anlaşması çıkmadı. Putin, Trump'ı ikinci görüşme için Moskova'ya davet etti.