16 Ağustos 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Alaska’da 3 saatlik zirve! Trump-Putin görüşmesinden ne ateşkes ne barış çıktı
Alaska’da 3 saatlik zirve! Trump-Putin görüşmesinden ne ateşkes ne barış çıktı

Alaska’da 3 saatlik zirve! Trump-Putin görüşmesinden ne ateşkes ne barış çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.08.2025 08:47
Dünyanın gözü kulağı Alaska'daki Trump-Putin zirvesindeydi. İki liderin görüşmesi yaklaşık 3 saat sürdü. Kameraların karşısına geçen liderler, "Görüşme yapıcıydı" mesajı verdi. Ancak, zirveden "Barış" anlaşması çıkmadı. Putin, Trump'ı ikinci görüşme için Moskova'ya davet etti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Alaska’da 3 saatlik zirve! Trump-Putin görüşmesinden ne ateşkes ne barış çıktı
Trump’tan Putin’e gövde gösterisi!
Trump'tan Putin'e gövde gösterisi!
3 saatlik zirve! Ne ateşkes ne barış
3 saatlik zirve! Ne ateşkes ne barış
29 ilde FETÖ’ye yönelik operasyon!
29 ilde FETÖ’ye yönelik operasyon!
Alaska Zirvesi’nden ne ateşkes ne barış çıktı!
Alaska Zirvesi’nden ne ateşkes ne barış çıktı!
Başkan Erdoğan’dan vatandaşlara incir ikramı
Başkan Erdoğan’dan vatandaşlara incir ikramı
Şehit Ömer Halisdemir’in kızı teğmen oldu!
Şehit Ömer Halisdemir’in kızı teğmen oldu!
Meteoroloji’den fırtına ve aşırı sıcak uyarısı!
Meteoroloji'den fırtına ve aşırı sıcak uyarısı!
Trump ve Putin toprak pazarlığı mı yapacak?
Trump ve Putin toprak pazarlığı mı yapacak?
AK Parti 24 yaşında! Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman A Haber’e konuştu
AK Parti 24 yaşında! Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman A Haber'e konuştu
Türkiye savunma sanayiinde çığır atıyor!
Türkiye savunma sanayiinde çığır atıyor!
Gazze’de insanlığın vicdanı sınanıyor
"Gazze’de insanlığın vicdanı sınanıyor"
ABD ve Rusya görüşmesi neden Alaska’da?
ABD ve Rusya görüşmesi neden Alaska’da?
Daha Fazla Video Göster