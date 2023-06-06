Akran zorbalığının çözümü ‘Akran Arabuluculuğu’ Çocuklar kendi seçiyor

Akran zorbalığı pek çok çocuğun yaşantısını olumsuz etkiliyor. Bununla başa çıkmak için bir proje geliştirildi. Çocuklar problemlerini üçüncü bir yaşıtlarıyla çözüyor yani akran arabulucularıyla.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN