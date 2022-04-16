Akasya gamı bağırsak florasını düzenliyor! 6 ay için Sedef tarihe karşıyor

Son yıllarda sık sık gündeme gelir oldu "bağırsakların" vücudun ikinci beyni olduğu. Üstelik hastalıkların ortaya çıkmasında da çok etkili. Eğer bağırsak florası bozulursa başta cilt ve hormon hastalıkları olmak üzere tablo diyabete kadar seyredebiliyor. Ankara'da bir eczacı bu bilgiden yola çıkarak yüzde yüz doğal bir ürün geliştirdi. Sıvı formdaki gıda takviyesi ile sedef hastalığının neredeyse sonunu getirdi.

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