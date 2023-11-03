03 Kasım 2023, Cuma
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AK Parti’nin iktidara gelişinin 21. yıl dönümü
Türk siyasi tarihine damgasını vuran AK Parti, ilk seçim zaferini bundan tam 21 yıl önce 3 Kasım 2002'de kazandı. O günden bu yana girdiği her seçimde sandıktan zaferle çıkmayı başardı. Hayata geçirdiği reformlar ve icraatlarla Türk siyasetine adını altın harflerle yazdıran AK Parti, FETÖ gibi sinsi yapılar ve pkk gibi bölücü terör örgütleriyle de mücadele ederek bugüne kadar geldi. İşte AK Parti'nin 21 yıllık zaferlerle dolu başarı öyküsünün satır başları...