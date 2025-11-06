AK Parti’li Yayman’dan Özel’e tepki: “Deprem bölgesine en son ne zaman gittiniz?”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, CHP lideri Özgür Özel’e seslenerek “Deprem bölgesine en son ne zaman gittiniz, CHP’li belediyeleri ne zaman ziyaret ettiniz?” diye sordu. Yayman, deprem bölgesinde 453 bin konutun temellerinin atıldığını ve 6 Şubat’ta teslim edileceğini belirterek, “Asrın felaketi, asrın dayanışmasına dönüştü” dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN