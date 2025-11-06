06 Kasım 2025, Perşembe

AK Parti’li Yayman’dan Özel’e tepki: “Deprem bölgesine en son ne zaman gittiniz?”

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.11.2025 19:03
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, CHP lideri Özgür Özel’e seslenerek “Deprem bölgesine en son ne zaman gittiniz, CHP’li belediyeleri ne zaman ziyaret ettiniz?” diye sordu. Yayman, deprem bölgesinde 453 bin konutun temellerinin atıldığını ve 6 Şubat’ta teslim edileceğini belirterek, “Asrın felaketi, asrın dayanışmasına dönüştü” dedi.
