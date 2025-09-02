02 Eylül 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları AK Partili Kürşad Zorlu: Şehit ve gazilere saygısızlığa müsamaha yok
AK Partili Kürşad Zorlu: Şehit ve gazilere saygısızlığa müsamaha yok

AK Partili Kürşad Zorlu: Şehit ve gazilere saygısızlığa müsamaha yok

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.09.2025 11:46
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu Isparta'da önemli açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye sürecinde hiçbir pazarlık olmadığının altını çizdi. Şehit yakınları ve gaziler ile ilgili olumsuz paylaşımda bulunanları sert dille uyaran Kürşad Zorlu Çelik Kubbe ile ilgili eleştirilere de cevap verdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
AK Partili Kürşad Zorlu: Şehit ve gazilere saygısızlığa müsamaha yok
İBB soruşturmasında 2 isme kırmızı bülten
İBB soruşturmasında 2 isme kırmızı bülten
Kılıçdaroğlu mu göreve gelecek?
Kılıçdaroğlu mu göreve gelecek?
Beykoz Belediyesi’ne yolsuzluk soruşturması
Beykoz Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması
Şehit ve gazilere saygısızlığa müsamaha yok
"Şehit ve gazilere saygısızlığa müsamaha yok"
Emine Erdoğan Çin’de lider eşleriyle buluştu!
Emine Erdoğan Çin'de lider eşleriyle buluştu!
Şam-SDG hattında gerilim tırmanıyor
Şam-SDG hattında gerilim tırmanıyor
Başkan Erdoğan’dan rayiç bedel talimatı!
Başkan Erdoğan’dan rayiç bedel talimatı!
CHP’li başkanın yeni şiddet görüntüleri!
CHP’li başkanın yeni şiddet görüntüleri!
İlginç talep: Füze testlerinden balıklar ürküyor
İlginç talep: Füze testlerinden balıklar ürküyor
CHP’de gergin bekleyiş! Seçim mi savaş mı?
CHP’de gergin bekleyiş! Seçim mi savaş mı?
AK Parti MYK bugün toplanıyor
AK Parti MYK bugün toplanıyor
İSTOÇ’ta iş yeri yangını kontrol altında!
İSTOÇ’ta iş yeri yangını kontrol altında!
Daha Fazla Video Göster