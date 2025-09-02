AK Partili Kürşad Zorlu: Şehit ve gazilere saygısızlığa müsamaha yok

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu Isparta'da önemli açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye sürecinde hiçbir pazarlık olmadığının altını çizdi. Şehit yakınları ve gaziler ile ilgili olumsuz paylaşımda bulunanları sert dille uyaran Kürşad Zorlu Çelik Kubbe ile ilgili eleştirilere de cevap verdi.

