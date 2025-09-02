02 Eylül 2025, Salı
AK Parti MYK'da gündem terörsüz Türkiye! Ekonomideki gelişmeler masada
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak olan AK Parti MYK’da gündem yoğun. Terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapılacak toplantıda, ekonomideki son gelişmeler de masaya yatırılacak. Erdoğan’ın MYK’da yol haritasına ilişkin kritik mesajlar vermesi bekleniyor. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.