AK Parti MYK’da gündem terörsüz Türkiye! Ekonomideki gelişmeler masada

AK Parti MYK'da gündem terörsüz Türkiye! Ekonomideki gelişmeler masada

Giriş: 02.09.2025 19:00
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak olan AK Parti MYK’da gündem yoğun. Terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapılacak toplantıda, ekonomideki son gelişmeler de masaya yatırılacak. Erdoğan’ın MYK’da yol haritasına ilişkin kritik mesajlar vermesi bekleniyor. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
