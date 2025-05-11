AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem: Yeni bir kapı aralanmış olacak

Terör örgütü PKK tarihe mi karışıyor? AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Erdem, “Türkiye 40 yılı aşkındır terörle mücadele veriyor. Ülkemizde huzur istiyoruz. 40 yılı aşkındır yanan ateşin sönmesini istiyoruz. Annelerin ağlamasını arzu etmiyoruz. Gelinen nokta hayırlı bir nokta. Sevindirici gelişmeler var. PKK kendimizi fesh ediyoruz derse yeni bir kapı aralanmış olacak.” ifadelerini kullandı.

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